Програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога.

Вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку у Великій Британії за програмою Op Interflex.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Op Interflex, очолювана Великою Британією підготовка українських добровольців піхоти, наразі підготувала 18 000 новобранців”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога.

🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023

Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Росія вже втратила половину своїх танків. Але Україні для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.