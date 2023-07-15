Вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку у Великій Британії за програмою Op Interflex.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
“Op Interflex, очолювана Великою Британією підготовка українських добровольців піхоти, наразі підготувала 18 000 новобранців”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога.
🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023
Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE
Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Росія вже втратила половину своїх танків. Але Україні для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.