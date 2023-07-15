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Вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку у Великій Британії

Програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога.

Вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку у Великій Британії
Фото: скріншот

Вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку у Великій Британії за програмою Op Interflex. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. 

“Op Interflex, очолювана Великою Британією підготовка українських добровольців піхоти, наразі підготувала 18 000 новобранців”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога. 

Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Росія вже втратила половину своїх танків. Але Україні для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.

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