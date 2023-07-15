Окупанти обстріляли село на Херсонщині

Російські окупаційні війська 15 липня обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури і магазин,

"Російська армія обстріляла Золоту Балку Новоолександрівської громади. Близько 9:00 ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено будинок культури та магазин. На щастя, люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу, 14 липня, здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 361 снаряд.

13 липня противник здійснив 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів. Через обстріли загинула людина.