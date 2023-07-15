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Окупанти обстріляли село на Херсонщині

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури.

Російські окупаційні війська 15 липня обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури і магазин,

"Російська армія обстріляла Золоту Балку Новоолександрівської громади. Близько 9:00 ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено будинок культури та магазин. На щастя, люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу, 14 липня, здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 361 снаряд.

13 липня противник здійснив 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів. Через обстріли загинула людина.

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