Сербія надасть гумдопомогу постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС

Також Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського «Динамо».

Сербія надасть гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє “Бабель” із посиланням на сербське видання РТС.

Нова допомога включатиме ліки й інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії.

Крім того, Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського «Динамо». Уряд покриватиме витрати на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА повідомив, що жителі Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховській гідроелектростанції росіянами, можуть одержати грошову допомогу з державного, обласного та місцевого бюджетів, а також від міжнародних організацій.