Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат

З 1 серпня виплати також будуть припинені тим, хто повернувся у місце проживання.

Особи, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат з 1 серпня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

"Якщо людина... станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами", - пояснила Марчак.

Вона наголосила, що у держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон.

"Якщо через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу перебуває за кордоном і для цього немає таких тимчасових підстав, як лікування, стажування, відрядження, то тоді виплати такій особі буде припинено. Але якщо у державних реєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соціального захисту, і такі виплати продовжаться", - сказала заступниця міністра.

Посадовець нагадала, що з 1 серпня виплати від держави будуть припинені тим, хто повернувся у місце проживання, а також тим, хто постійно перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що 11 липня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою уточнив параметри надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні і отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року, у визначеному розмірі для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.