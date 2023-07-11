На Курахівській ТЕС вдалося запустити один блок

Через обстріли в будівлі порушилася конструкція.

На Курахівській ТЕС, яка 7 липня припинила роботу після обвалу в будівлі станції, вдалося запустити в роботу один блок.

Про це повідомив генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Через обстріли в будівлі порушилася тримальна конструкція, згодом обвалилося бетонне перекриття. Постраждали працівники станції та ремонтного підприємства, є загиблі. Але вже сьогодні один блок запрацював", - зазначив Коваленко.

Водночас він закликав українців ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

Нагадаємо, що 7 липня о 21:20 на Курахівській ТЕС через порушення несучої конструкції будівлі внаслідок постійних обстрілів, сталося обвалення стаціонарного залізобетонного перекриття. Станція тимчасово припинила роботу. Було смертельно травмовано двох працівників, ще троє працівників отримали травми різних ступенів важкості.