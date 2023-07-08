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З жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури України

Було втрачено 50% усієї енергосистеми.

З жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури України
Фото: ДТЕК

За 500 днів повномасштабної війни з Росією українська енергетика стала однією з ключових цілей російських атак.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у період з 10 жовтня по 9 березня ворог здійснював масовані атаки на об'єкти енергетики. Було зафіксовано 271 влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Було втрачено 50% усієї енергосистеми, включаючи генерацію і систему передачі, які зазнали ударів росіян. На жаль, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню.

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"Наприклад, є велике питання, в якому стані ми отримаємо ЗАЕС після деокупації і скільки нам потрібно буде коштів для того, щоб її відповідним чином відремонтувати і запустити в роботу", – сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Станом на кінець червня компанія Укренерго відновила близько половини своїх мереж

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