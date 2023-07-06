Міністри енергетики України та Болгарії підписали договір про співробітництво в енергогалузі

Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері ядерної енергетики, «зеленої» енергетики, водню, систем накопичення енергії та «розумних» мереж.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Болгарії міністри енергетики обох держав підписали Меморандум про взаєморозуміння про співробітництво в галузі енергетики.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Документ, який підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев, має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі обох держав на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей.

Сторони зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку й добробут своїх народів, розширювати співпрацю та загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшувати наслідки зміни клімату, скорочення викидів вуглецю.

"З урахуванням статусу України як кандидата на вступ до Європейського Союзу та зобов'язань Болгарії як держави – члена ЄС сторони домовилися активізувати подальшу взаємовигідну співпрацю у сфері ядерної енергетики, «зеленої» енергетики, водню, систем накопичення енергії та «розумних» мереж", - додали у Міненерго.

Також країни обмінюватимуться знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перебуває 6 липня з візитом у Софії – столиці Болгарії.Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України.