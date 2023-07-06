В Україні продовжує зростати споживання електрики через спеку

Вчора через спеку споживання електроенергії в Україні стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж всього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

В компанії зазначають, що з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00 години.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень. Ми розуміємо, що провести його без кондиціонера дуже складно. Але просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять переносити використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч та не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Нагадаємо, станом на кінець червня Укренерго відновила понад половину мереж, пошкоджених російськими обстрілами.