Укренерго відновила вже близько половини своїх мереж, - Кудрицький

В Україні триває відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми забезпечуємо рекордні для нас темпи відновлення, які не були характерними для попередніх років; виконуємо значно більші обсяги робіт цієї весни та літа, ніж зазвичай. Ми також активно займаємось доставкою/контрактуванням необхідного обладнання для відновлення підстанцій та залученням фінансування від партнерів на ці процеси. Оцінюю виконання того обсягу робіт, який ми запланували, у 50-60%. Це стосується безпосередньо мереж Укренерго”, - розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення Укренерго в середньому власними силами або завдяки підрядникам замінювала«один великий трансформатор на місяць. Але протягом ракетних обстрілів цифра в окремі місяці могла бути збільшена в 6-7 разів.

Кудрицький наголосив, що в компанії понад 1500 людей займаються виключно відновленням пошкоджених об’єктів, відновленням енергосистеми, відновленням підстанцій.

Нагадаємо, в кінці травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що в Україні фахівці відновили близько 70% пошкоджених енергообʼєктів.