Банки готові відмовитися від готівки, але чи готова до цього Україна, - Рожкова

Немає жодної країни в світі, яка б повністю відмовилась від готівки.

Банківська система України готова до функціонування без готівки, проте жодна країна світу ще не має такого досвіду, і певний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу.

Про це на прес-брифінгу повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, інформує УНІАН.

"Банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дозволяють навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватись через вбудований в телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна?", - сказала Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ зазначила, що не знає жодної країни в світі, яка б повністю відмовилась від готівки.

"Більше того, навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю були негативні якісь навіть практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалось", - сказала Рожкова.

За її словами, хоча такої практики в світі немає і все ж якась частина готівки має бути в обігу, Україна має прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

"Тому що вони є більш дешевими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівки в обігу", - наголосила Рожкова.

Нагадаємо, що НБУ заборонив відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив їх справжність.