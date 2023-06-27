Шмигаль розповів, на що виділили кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав напрямки, які фінансуватимуть із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це він сказав на засіданні уряду 27 червня.
Зараз у фонді є майже 62 млрд грн.
23,5 млрд грн Кабмін розподілив на такі проєкти відновлення:
- 4,4 млрд грн – на програму єВідновлення;
- 6,6 млрд грн – на відбудову критичної інфраструктури;
- 1,5 млрд грн – на нові водогони для забезпечення питною водою міст на півдні;
- 1 млрд грн – на відновлення пошкоджених і зруйнованих об’єктів після теракту на Каховській ГЕС.
"Зараз ми бачимо, що попри виділені кошти, проекти рухаються надто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ та місцевої влади: відновлення – пріоритет, люди чекають на допомогу!", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, цього місяця в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. А 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС, хочуть збудувати 3 ланки водопроводу. Він буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання.