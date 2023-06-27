Шмигаль розповів, на що виділили кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Наразі у фонді є майже 62 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав напрямки, які фінансуватимуть із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це він сказав на засіданні уряду 27 червня.

Зараз у фонді є майже 62 млрд грн.

23,5 млрд грн Кабмін розподілив на такі проєкти відновлення:

4,4 млрд грн – на програму єВідновлення;

6,6 млрд грн – на відбудову критичної інфраструктури;

1,5 млрд грн – на нові водогони для забезпечення питною водою міст на півдні;

1 млрд грн – на відновлення пошкоджених і зруйнованих об’єктів після теракту на Каховській ГЕС.

"Зараз ми бачимо, що попри виділені кошти, проекти рухаються надто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ та місцевої влади: відновлення – пріоритет, люди чекають на допомогу!", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, цього місяця в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. А 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС, хочуть збудувати 3 ланки водопроводу. Він буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання.