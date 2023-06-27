​У Саміті миру, який планують провести до кінця року, готові взяти участь 40-50 країн, - Єрмак

У Саміті миру, який має відбутися до кінця року, готові взяти участь 40-50 країн.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

За словами Єрмака, Україна хоче якнайшвидше провести цей захід, але все ще тривають консультації із потенційними учасниками. Глава ОПУ зауважив, що не всі держави мають однакову позицію в цьому питанні.

Саміт готові прийняти Франція, Данія, Італія, Нідерланди.

Єрмак зазначив, що Україна хоче, аби захід провели в Індії під час саміту G20, або у Вашингтоні під час Генасамблеї ООН.

Крім того, планують нову зустріч радників з питань національної безпеки (попередня відбулася у Копенгагені). Цю зустріч можуть провести в одній з країн глобального Півдня.

Нагадаємо, минулого місяця глава ОПУ висловив сподівання, що Саміт миру може пройти вже в липні, очікується участь десятків країн.

До цього міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна хотіла б провести мирний саміт теж у липні, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

Посол України в Туреччині Бондар як один із варіантів локації для Саміту миру називав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. Саміт основуватиметься на пропозиціях щодо закінчення війни, презентованих Президентом України. Липень, за словами Зеленського, був би символічним, оскільки в саме в липні виповниться 500 днів від початку повномасштабної війни.