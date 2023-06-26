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Ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили, - Порошенко

ЗСУ використають цю ситуацію, вважає політик.

Ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB NEWS заявив, що останні події із «заколотом Пригожина» вкотре доводять: Путін розуміє лише мову сили.

«Надзвичайно важливо розуміти, що ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, але однозначно кінець іміджу Путіна в Росії – імідж невразливого лідера повністю зруйнований. Весь світ розуміє, хто такий Путін, але зараз багато хто розуміє це і в Росії», – сказав Порошенко.

Він вважає, що Збройні Сили України обов’язково використають цю можливість, щоб підвищити ефективність та інтенсивність нашого контрнаступу і отримати певні результати».

«Це показало межі влади Путіна. Нам потрібно навчитися говорити з Путіним мовою сили – це точно приведе нас до перемоги», – переконаний Петро Порошенко.

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