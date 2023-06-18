Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт. Вартість цієї партії техніки – 15 млн грн, повідомляє пресслужба "ЄС".

«5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч — теплаки зіграють свою роль», – заявив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Він зазначив: «Чим більше тепловізорів на фронті – тим більше буде «хороших двохсотих русскіх».

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що зараз всі в Україні мають гуртуватися навколо підтримки ЗСУ задля перемоги.