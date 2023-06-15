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Зеленський провів розмову з президентом Коста-Рики

Сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка.

Зеленський провів розмову з президентом Коста-Рики
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні, 15 червня, президенти України та Коста-Рики провели розмову, у якій обговорили, зокрема, ситуацію внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Вдячний Коста-Риці за регіональне лідерство в роботі коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та за підтримку резолюції щодо Формули Миру”. - наголосив президент України.

Також сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Володимир Зеленський також подякував колезі за підтримку України на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив 15 червня з відеозверненням до парламенту Швейцарії. Він закликав Швейцарію дозволити реекспорт військової техніки в Україну, заявивши, що цей крок матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

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