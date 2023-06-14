Порошенко передав десантникам на східний фронт майстерні для ремонту військової техніки

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» передав на східний фронт чергову партію техніки. В умовах наступальних дій військовим вкрай потрібні ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП, повідомляє прес-служба «ЄС».

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

«Це – пересувні авторемонтні майстерні. У випадку підбиття чи поломки нашої техніки вже немає необхідності везти її на заводи, у ремонтні ангари, або взагалі за кордон, витрачати місяці на логістику. Зараз алгоритм змінився — до підбитої чи зламаної техніки приїжджає ПАРМ, робить ремонт, і вже за тиждень чи два наші танки вже стріляють по ворогам, а наші БМП висаджують десант на окуповані території. Дуже добре зарекомендували себе на полі бою», – зазначив Порошенко.Також на фронт передадуть 5 лазне-пральних комплексів. «Це 50-ий лазне-пральний комплекс. Ми завершуємо найближчим часом забезпечення лазнями і пральнями Десантно-штурмових військ, абсолютна більшість яких зараз перебувають на лінії контрнаступу», – розповів Порошенко.

«З 2019 року Збройні Сили України не отримували цих бань, і тому для нас було принципово важливо – ми не купуємо їх, ми ми налагодили виробництво. І отримуємо дуже великі і позитивні відгуки від військових», – додав Порошенко. За його словами, у планах – зробити півтори сотні таких побутових вагончиків. «Ми нарощуємо темпи виробництва, і саме так і буде», – наголошує він.