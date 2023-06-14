Як у Києві облаштовують укриття: погляд на Prozorro

Проєкт DOZORRO дослідив, що і скільки купували в столиці для захисних споруд бюджетним коштом, а також хто отримав ці підряди.

Фото: Дмитро Живицький

У травні росія посилила обстріли України. Вона все частіше застосовує комбіновані атаки – дронами та крилатими (а інколи й балістичними) ракетами одночасно. І столиця залишається однією з головних цілей під час таких атак.

Загибель людей, які не змогли потрапити в укриття під час нападу в ніч проти 1 червня, зокрема однієї дитини, ще гостріше поставила питання про доступ до місць захисту і взагалі їхню наявність. У місті провели повну перевірку укриттів.

Її результати міська влада та міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, якому перевіряти захисні споруди в столиці доручив Володимир Зеленський, трактують трохи по-різному. Камишін називає придатними до використання 15% укриттів, тоді як київська влада — 65%. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголошує, що згадані 15% — це сховища, до яких немає взагалі жодних зауважень, водночас більшість інших кияни також можуть використовувати.

Поки що посадовці намагаються вирішити, скільки укриттів достатньо відповідають вимогам та хто ж усе-таки відповідатиме їхній стан. А ми тим часом проаналізували, хто, що і як купував для укриттів у Києві. І хто отримав ці замовлення.

Загальна статистика

Насамперед треба відзначити, що в електронній системі ми бачимо не всі закупівлі ремонтів та облаштування укриттів. Їх дозволено купувати напряму, а обов’язок звітувати в електронній системі про прямі договори одразу, а не після закінчення воєнного стану, повернули тільки восени 2022-го. Крім цього, інколи замовники купували ремонт / облаштування одразу кількох захисних споруд, а в системі ставили тільки одну адресу — тому автоматично витягнути дані про повний перелік укриттів у таких контрактах не можливо. Треба відкривати скановані pdf файли угод і перевіряти все вручну.

Ми відібрали всі київські закупівлі, де в назві згадані укриття, сховища чи захисні споруди. На Prozorro за 2022-2023 роки видно таких угод на 687 млн грн:

● у 2022 — на 245 млн грн. При цьому за даними, які в своєму телеграм-каналі опублікувала київська депутатка Ксенія Семенова, торік за ремонт укриттів із місцевого бюджету сплатили 323 млн грн.

● у 2023 — на 442 млн грн. Ще низка закупівель триває — на 130 млн грн (ми не включали їх у подальшу статистику).

Піковими місяцями для таких закупівель за час повномасштабної війни були серпень 2022 — 122 млн грн, травень 2023 — 110 млн грн та листопад 2022 — 103 млн грн.

За всі ці гроші в Києві мають відремонтувати та/або облаштувати мінімум 1 515 укриттів. У суму потрапили закупівлі коштом не лише місцевого бюджету, а й державного — наприклад, для укриттів в університетах.

Найбільшу частку у загальній сумі займають замовлення капітального та поточного ремонту — 488 млн грн (71%). Ще на 30 млн грн закупили генераторів, майже на 17 млн грн придбали різних меблів для облаштування сховищ, 12 млн грн спрямували на придбання господарчого та кухонного обладнання.

Скільки закупівель провели в районах

У районному розподілі найбільше закупівель на ремонт та облаштування укриттів провели в Дніпровському районі столиці – 125 млн грн. На другому місці Шевченківський район – 116 млн грн, а трійку лідерів закриває Святошинський – 90 млн грн.

Дніпровський район — 125 млн грн

Тут найбільше договорів на Prozorro уклало районне управління освіти – майже 60 млн грн. Зокрема воно придбало для укриттів у школах і дитсадках:

● 80 генераторів MUNICH TOOLS MT8500W та 75 генераторів ISBIR KDE8500EI — загалом 10 млн грн;

● стільці Джокер, Jack Black та лави — понад 9 млн грн;

● поточний ремонт приміщень — понад 7 млн грн;

● мультимедійне обладнання для занять в укриттях — понад 6 млн грн. До складу одного такого комплекту входить проектор та персональний комп’ютер, а вартість — 66 тис. грн.

На другому місці — управління будівництва Дніпровської РДА, яке підписало контрактів на 38 млн грн. Усі ці кошти спрямували на капітальний ремонт укриттів в навчальних закладах та житлових будинках. Так, наприклад, у 2023 році 2,3 млн грн мають заплатити за капітальний ремонт укриттів дошкільного навчального закладу № 53, 1,9 млн грн — за ремонт сховища в НВК «Берегиня», по 2,6 млн — за ремонт укриттів в будинках на вул. Райдужній, 27, пр-т Романа Шухевича, 4-А, вул. Генерала Карбишева,16/2.

Ще 9,6 млн грн на ремонти укриттів витратило КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва”.

Дніпровський район відзначився нестандартними закупівлями для укриттів: тут придбали овочерізки, мультифункціональну сковороду та пароконвектомат, барабани для психологічного розвантаження дітей в укриттях, конструктори.

Шевченківський район — 116 млн грн

У Шевченківському районі столиці найбільше ремонтів та облаштування укриттів придбало управління освіти Шевченківської РДА – на понад 57 млн грн. 47 млн грн, тобто 84% цієї суми, запланували витратити на капітальний та поточний ремонт захисних споруд у навчальних закладах району. Наприклад, поточний ремонт укриття в школі №169 коштує 4 млн грн, в санаторній школі №20 – 3,6 млн грн, в школі №175 – 2,8 млн грн. Ще на 3,7 млн грн управління придбало меблів у сховища: безкаркасні пуфи та лавки.

Понад 46 млн грн витратило управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА. Усі ці кошти спрямували на розробку проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт укриттів та захисних споруд цивільного захисту.

Святошинський район — 90 млн грн

Половина від загальної суми витрат району (46 млн грн) припадає на управління освіти Святошинської РДА. Так, воно спрямувало 26 млн грн на поточний та капітальний ремонт укриттів у навчальних закладах району. Ще на 9 млн грн закупили генераторів для облаштування сховищ.

29 млн грн має заплатити управління будівництва, архітектури та землекористування за розробку проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт укриттів. Наприклад, за 4,2 млн грн воно придбало капітальний ремонт укриття вул. Симиренка, 2-В, ще за 2,9 млн грн — на вул. Зодчих, 16, і за 2,9 млн грн — на вул. Академіка Туполєва, 15.

Закупівлі для укриттів у Святошинському районі вже потрапили під пильний нагляд правоохоронців — прокурори Київської міської прокуратури розслідують на них корупцію. Так, лише на одному з об’єктів вони зафіксували неповне та неякісне виконання робіт і використання пожежонебезпечних матеріалів із переплатою на понад 1 млн грн.

Голосіївський район — 70 млн грн

Найбільше придбало управління будівництва Голосіївської РДА – на 56 млн грн. Майже вся ця сума припадає на капітальний ремонт укриттів у навчальних закладах. Ще 10,6 млн грн витратило управління освіти Голосіївської РДА. Тут також є кримінальні провадження – прокурори розслідують розтрату бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для укриттів навчальних закладів.

Печерський район — 61 млн грн

Найбільша сума закупівель для укриттів у цьому районі, майже 37 млн грн, припадає на управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА. 33 млн грн мають заплатити за капітальний ремонт укриттів. Так, капітальний ремонт підвальних приміщень житлового на вул. Іоанна Павла ІІ, 19 коштує 3,2 млн грн, ремонт найпростіших укриттів школи № 90 — 2,9 млн грн, а ремонт укриття на вул. Лейпцизькій, 2/37 — 2,5 млн грн.

Ще майже 21 млн грн становлять закупівлі ремонту та облаштування укриттів управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА. 9,2 млн грн із цієї суми припадає на поточний ремонт укриттів.

Деснянський район — 60 млн грн

Найбільше придбало управління освіти Деснянської РДА – на понад 10 млн грн. Усі ці кошти мають заплатити за поточний та капітальний ремонт укриттів, а також послуги з технічного нагляду за роботами в дитсадках. Зокрема 630 тис. грн піде на ремонт укриття садочку №797, 585 тис. грн — на ремонт укриття садочку № 758.

Яскрава відмінність Деснянського району — тут школи проводять закупівлі самостійно, тоді як в інших усе необхідне для навчальних закладів купують централізовано районні управління. До прикладу, гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступенів придбала ремонт та облаштування укриття за 2,7 млн грн: на поточний ремонт укриття спрямували 1 млн грн, ще майже 1 млн грн — на капітальний ремонт інженерних мереж у ньому, і ще 121 тис. грн — на генератор.

Оболонський район — 59 млн грн

Найбільше сума припадає на управління освіти Оболонської РДА – 45 млн грн. Майже 33 млн грн становлять закупівлі ремонтів, ще 3,6 млн грн — генераторів, 1,3 млн грн — господарчих товарів, 1,1 млн грн – протипожежого обладнання.

Дарницький район — 50 млн грн

Управління освіти цього району провело закупівель на 43 млн грн, з яких 39 млн грн — ремонти укриттів навчальних закладів. Наприклад, на капітальний ремонт укриття в школі №280 запланували 2,4 млн грн, в школі №10 — 1,9 млн грн, в Київській інженерній гімназії – 1,5 млн грн.

Солом’янський район — 34 млн грн

Найбільше закупівель для укриттів провело районне управління освіти — на понад 26 млн грн. 17 млн грн із них припадає на ремонтні роботи в укриттях, 2,5 млн грн – на придбання гімнастичних матів, 2,3 млн грн – на лавки.

У цьому районі одним із найбільших замовників стала не комунальна установа, а державний заклад — ДВНЗ «Київський національний університет будівництва і архітектури». Він провів закупівель для укриттів на 4,7 млн грн». Зокрема 2,7 млн грн коштує поточний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття в учбово-спортивному комплексі КНУБА на вул. Освіти, 3.

Подільський район — 20,5 млн грн

У районі з найгіршими показниками стану укриттів за даними Кличка, провели і найменше закупівель для укриттів. Основним замовником тут традиційно було управління освіти — воно підписало контрактів на понад 15 млн грн. На ремонт із них припадає 6,6 млн грн, на генератори — 2,5 млн грн, а на закупівлю гімнастичних матів — 1,4 млн грн.

Хто отримав бюджетні замовлення

Загалом на закупівлях для укриттів у Києві — понад 500 підрядників. А на десятку лідерів серед них припадає приблизно 30% замовлень.

Найбільша сума контрактів у ТОВ «Київська Домобудівна Компанія», 38,2 млн грн. Фірму зареєстрували в 2012 році, але бюджетні підряди вона почала отримувати з листопада 2022-го — напряму і тільки в Шевченківському районі столиці. До 2022 року серед власників компанії був Василь Можар — колишній начальник Управління капбудівництва та ЖКХ Держуправління справами (до 2020-го) та керівник ПрАТ ХК «‎Київміськбуд» (у 2009-2010 роках).

За часів Можара у компанії був номер телефону, який збігається із контактами кількох інших організацій, наприклад:

● ГО «‎Україна православна»;

● ТОВ «‎Будхаус групп» з групи компаній бізнесмена та нардепа 5-го скликання Анатолія Шкрібляка;

● ТОВ «ІБК “Інтеграл Груп”», що входить до кола компаній родини екс-заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе та його брата, депутата Київоблради 7-го та 8-го скликань Георгія Цагареішвілі.

ТОВ «Київська Домобудівна Компанія» фігурує у декількох кримінальних провадженнях щодо незаконних витрат бюджетних коштів. Наприклад, одне з них стосується махінацій компанії та посадових осіб на ремонті укриття для школи №8, що на вул. Вишгородській.

Другим за сумою стало ТОВ «Будівельна компанія “Мега Стайл”». Цей підрядник не обмежився одним районом, а отримав замовлення одразу у чотирьох: Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Солом’янському. Загалом на 35,8 млн грн. Як і попередня компанія, ця фірма також фігурує в кримінальних провадженнях — щонайменше в шести за останні 5 років. Одне з них стосується ремонту укриття в ліцеї №20 на Оболонському проспекті. Ще одне збігається із провадженням по ТОВ «Київська Домобудівна Компанія». За припущенням слідчих поліції, обидві фірми завищили ціни на пластикові вікна, які замінювали в інтернаті №21 після обстрілів рф.

Чоловіка з таким самим ім’ям та прізвищем, як у керівника «Мега Стайл» — Володимира Куксу — у грудні 2022 року затримали за те, що він сів п’яний за кермо свого Lexus Rx 300. Його оштрафували на 17 тис. грн, але в квітні Кукса оскаржив цю постанову в апеляційному суді, і провадження закрили.

Закриває топ-3 підрядників ТОВ «Київське управління механізації» із сумою замовлень 21,3 млн грн на укриття у Шевченківському та Оболонському районах. Фірму заснували в 2017 році, і через 5 місяців вона отримала свій перший контракт із управлінням освіти Оболонської РДА Києва.

Крім ТОВ «Будівельна компанія “Мега Стайл”» та ТОВ «Київська Домобудівна Компанія», у кримінальних провадженнях фігурує ще низка підрядників-лідерів:

● ТОВ «Фрейм констракшн» — замовлення на 20,9 млн грн на ремонти укриттів у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Щодо компанії відкрили кримінальне провадження, за яким правоохоронці перевіряють витрати коштів на ремонти у школах минулого року.

● ТОВ «‎БК “‎Елітміськбуд”» — замовлення лише в Печерському районі на 15,5 млн грн. Компанію зареєстрували у липні 2017-го, а вже у вересні вона отримала бюджетне замовлення на демонтаж теплиці у Дарницькому районі. Фігурує у двох кримінальних провадженнях щодо махінацій із бюджетними коштами з ремонтів, які в 2018 та 2019 роках відкрили фіскальна служба і поліцейські. До речі, у розслідуванні ГУ ДФС Києва фігурує й інша компанія, яка також упродовж останнього року отримала замовлення на ремонт укриттів — на 8,7 млн грн. Це ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт», яке у 2018 році починало дороговартісний ремонт кінотеатру «‎Краків» на Русанівській набережній. Але після невдалого рішення з дахом, який почав протікати, із фірмою розірвали договір.

● ТОВ «‎Укрмонтажлюкс» — замовлення в Деснянському районі на 14,8 млн грн. Компанія працює з 2004 року і періодично стає фігурантом антикорупційних розслідувань правоохоронців. Одна з найперших доступних таких згадок у реєстрі судових рішень датується 2014-м роком. Остання справа була відкрита у 2019-му — за підозрою у розтраті коштів на ремонтах, які замовляло УЖКГ Печерського району Києва.

Із огляду на розподіл замовлень, можна сказати, що чіткого розмежування між підрядниками по районах немає. Утім остаточно висновок щодо цього можна буде зробити лише після аналізу всіх субпідрядів цих компаній.

Практично в усіх районах столиці, окрім Голосіївського та Печерського, за сумами закупівель для укриттів лідирує комунальна сфера освіти. Відповідні управління та школи підписали контрактів на майже 380 млн грн. Це понад половина загальної суми в місті. Ба більше, роботи та товари для укриттів у школах і дитсадках можуть купувати й інші замовники, як це було у Дніпровському районі.

Щонайменше в половині районів Києва відкрили кримінальні справи щодо зловживань на закупівлях для укриттів: Святошинському, Деснянському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському. Крім цього, у кримінальних провадженнях фігурують п’ятеро із семи найбільших підрядників на укриттях у Києві.

Найближчим часом кількість тендерів для захисних споруд у столиці має зрости: їх оголосили ще не на всі кошти, які одразу були закладені в бюджетні на 2023 рік, а 8 червня київські депутати направили на такі потреби ще 750 млн грн. Тоді ж київська влада заявила про плани придбати приблизно 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, а також облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття.

Матеріал підготовлено у співавторстві із журналісткою проєкту DOZORRO Transparency International Ukraine та за підтримки USAID / UK aid проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS”