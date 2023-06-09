Куди кусають кліщі та чому важлива перша доба після укусу?

Кліщі маленькі й непомітні. Та це не заважає їм переносити небезпечні віруси, які можуть призвести до смертельних хвороб. Про наслідки укусів кліщів, та про те, як від них вберегтися розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Коли полюють маленькі кровопивці

Найбільш активні й небезпечні кліщі влітку. Навесні сонце пробуджує їх із зимової сплячки, тоді зголоднілі членистоногі готові причепитись до вас і поласувати кров’ю. У спеку одягу на людях стає менше, отже й дістатись до тіла кліщам набагато простіше. Натомість тварини можуть страждати від цих паразитів увесь рік, адже коти й собаки не носять штанів.

Кровопивці «бояться» висоти

Усупереч міфам, кліщі не падають з дерев. Вони не зносять висоти, тож не підіймаються вище одного метра. Найчастіше кліщів можна підчепити, гуляючи у високій траві. Тож треба бути обачними під час прогулянок парком чи лісом.

Кліщі відчувають вас здалеку

Попри маленькі розміри, кровопивці відчувають запах людей та тварин. Відчувши «здобич», кліщі витягують передні лапки, щоб максимально точно вловити напрям її руху, потому плигають і хапаються за шкіру. Кліщі можуть годинами сновигати по тілу, шукаючи вдале місце для укусу. У слині членистоногих є природний антисептик, саме він робить укуси кліщів безболісними. Кліщі кусають вас, а ви майже нічого не відчуваєте. Невеличке печіння на шкірі можна сплутати з нав’язливими комарами чи мухами.

Де шукати «несподіваних друзів» на своєму тілі

Найчастіше кліщі присмоктуються до шкіри голови (у волоссі та за вухами), на шиї й під колінами. Уважніше придивляйтесь до живота, зони під пахвами, пахвинної ділянки, внутрішньої частини передпліччя. Через 10 годин у місці укусу виникає тягучий біль і з’являється почервоніння. Рана свербить та повільно гоїться. Це перші ознаки того, що вас вкусив кліщ, а не інша комаха.

Чому кліщі небезпечні

Ці паразити постійно змінюють «господарів», з яких смокчуть кров — саме тут ховається небезпека. Наприклад, кліщ напився крові у кількох людей, собаки та кота й плигнув на вас. Віруси й бактерії, отримані від тварин і людей, накопичуються у тілі кліща та проникають в його слинні залози. Коли кліщ кусає, збудники хвороб потрапляють у вашу кров. Ці маленькі й з виду вразливі членистоногі можуть передавати хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, туляремію, ерліхіоз та інші хвороби. Однак кліщі, як і комарі, не здатні переносити ВІЛ. Такі інфекції можна отримати лише від людини. Детальніше про ВІЛ читайте тут.

Після укусу стежте за своїм самопочуттям. У першу добу починають проявлятися перші ознаки хвороб, які може переносити кліщ.

Кліщі можуть бути небезпечними. Але, якщо дотримуватись простих правил — після дозвілля на природі оглядати волосся, тіло та одяг — кліщі вже не здаватимуться такими страшними. Не забувайте й про домашніх улюбленців. Вони можуть принести кліщів у ваш дім. Як захистити тварин від паразитів, порадять ветеринарні лікарі та лікарки. Захищайтесь від кліщів репелентами, посміхайтесь і будьте здорові. Більше корисних матеріалів ви знайдете у фейсбуці громадської спілки «Твій сімейний лікар» чи у вайбері, або ж дивіться новинки у ютубі.