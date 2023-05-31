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​“Українська команда” відкрила терміновий збір на спреї від комарів для захисників на передовій

Ціна питання захисту одного воїна - до 100 гривень. 

Волонтерський штаб «Українська команда» оголосила терміновий збір на засоби захисту від комарів та кліщів для захисників на передовій. Про це повідомляється на Facebook-сторінці штабу. 


«З настанням тепла наші воїни на передовій зіткнулися із засиллям комарів та кліщів. Цьогорічцих кровопивць багато, як ніколи. Напередодні нашого контрнаступу на передовій потрібні тисячі спреїв та аерозолів. Давайте разом захистимо наших захисників, щоб комарва та кліщі не заважали їм бити ворога!» - закликають у волонтерському штабі. 

Як зазначено у повідомленні, ціна питання захисту одного воїна - до 100 гривень. 

«Чим більше зберемо - тим більше військових забезпечимо засобами проти кровопивць», - наголошують в «Українській команді». 

Долучитися можна за посиланнями: 

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