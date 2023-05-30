Чи повернуть військовим додаткові виплати?

Правда, пропонують таки підвищити виплати строковикам та курсантам на 6 тис. грн в місяць, бо наразі вони отримують до 800 грн.

Його колега по комітету Мар’яна Безугла теж підтверджує, що «всім 30 тис. не повернуть».

А от щодо одного з дискусійних питань – додаткової «тридцятки» навіть тим, хто служить у тилу, – народні депутати просто вирішили узаконити чинну норму постанови Кабміну про виплати лише у місячному розрахунку та відповідно до бойових розпоряджень.

Верховна Рада України 30 травня ухвалила за основу законопроєкт щодо змін порядку нарахування додаткових виплат нашим військовим . Важливо, що ті, хто боронять країну на передовій, продовжать отримувати – плюс 100 тис. грн.

Фото: EPA/UPG

«Правка Разумкова» без бюджетної бази

Після початку повномасштабного вторгнення 28 лютого 2022 року на вимогу президента Кабмін ухвалив постанову про додаткові виплати військовим: 100 тис. грн – для всіх, хто на фронті та безпосередньо воює з ворогом. Та 30 тис. грн для решти військовослужбовців та навіть тих, хто перебував в глибокому тилу. Остання доплата стосувалася широкого кола не лише військовослужбовців, а й працівників силових структур. Крім бійців Збройних Сил України та Нацгвардії, її отримували працівники СБУ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Управління держохорони, Держспецзв’язку, Державної служби надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

З 1 лютого 2023-го року набув чинності новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди для військовослужбовців Сил оборони, за яким не лише силовикам, а й військовим у тилу було скасовано доплати у 30 тис. грн. Виплати бійцям на фронті залишилися незмінними – 100 тис. грн.

Таке урізання для тиловиків викликало обурення в українському суспільстві, а на сайті президента зареєстрували петицію з вимогою повернути доплати. Ця петиція дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. А опозиційні фракції та групи почали наввипередки пропонувати зміни до бюджету, аби повернути «тридцятку». Втім, ці ініціативи навіть не винесли у сесійну залу.

Однак 10 квітня парламент несподівано для самих депутатів проголосував 277 голосами за законопроєкт №8312, який не стосувався зарплат, а передбачав зміни управління майном Збройних сил чи примусово відчуженими активами під час воєнного стану. Однак Дмитро Разумков з голосу вніс до нього правку про повернення 30 тис. грн військовим, які перебувають поза місцями бойових дій, а також співробітникам служби цивільного захисту та поліцейським. При обговоренні нардеп попереджав, що «уся країна буде бачити: хто саме проти цього». Тому в нардепів по суті не було іншого виходу, ніж натиснути зелені кнопки.

Фото: тг-канал ВРУ

Лише голова профільного оборонного комітету Олександр Завітневич публічно просив не підтримувати правку, кажучи про відвертий популізм. Адже надбавку в 30 тис. до грошового забезпечення колишній спікер запропонував повернути завдяки економії на скороченні зарплат держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – або 67 тис. грн. За за підрахунками першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, для повернення виплат у 30 тис. грн військовим необхідні додаткові 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити лише до 3 млрд грн.

МВФ також попередив: закон не визначає джерел фінансування додаткових витрат у понад $4 млрд, тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту у 2023 році.

Міністр фінансів Сергій Марченко також розкритикував правку, заявивши, що вона «не влаштовує абсолютно нікого, бо це прибирає мотивацію».

«Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає», – заявив він у інтерв'ю Forbes.

Фото: Олександр Задніпряний/Mind міністр фінансів України Сергій Марченко

Ухвалений закон так і не підписав спікер Руслан Стефанчук. Згодом нардеп із фракції «Голос» Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови (8312-П) про скасування голосування за закон про повернення виплат.

Аби знизити градус невдоволення, на базі Комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки створили робочу групу для врегулювання питання оплати праці військовослужбовцям. Ця ж група 29 травня зареєструвала компромісний проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Важливо, що його завізувала велика група нардепів з різних фракцій за підписом самого спікера Руслана Стефанчука.

«Усім 30 тисяч не повернуть»

Вже наступного дня після реєстрації, на засіданні 30 травня Рада ухвалила його за основу (333 голосами).

«Насправді ж цей проєкт не змінює розмір додаткових виплат. Це кидалово військових. Якщо немає грошей, треба чесно вийти та про це сказати. Вони ж на службі нас не кидають? Правда?» – заявив LB.ua нардеп Ярослав Железняк.

З ним погодився й секретар оборонного комітету Роман Костенко.

«Робоча група мала підготувати градацію виплат. Наприклад, для тих, хто ближче до поля бою, дати 20 тис., а хто знаходиться десь на Закарпатті – менше чи не давати взагалі. Але робоча група взяла чинну норму постанови Кабміну про отримання виплати у розрахунку 30 днів за виконання бойового розпорядження. Наприклад, за один виїзд бійців ППО в Києві для збиття дронів – це плюс 1 тис. грн. Така ж доплата – за доставку боєприпасів в тилу﻿, – зазначив він. – Тобто військові отримують частину з цих 30 тис., які забрали – якщо діють за бойовим розпорядженням. Звісно, це не всі 30 тис. Я вважаю цей проєкт закону, яким хочуть просто закріпити чинну норму постанови, просто окозамилюванням. Це не розв'язання питання. Тому виступав проти голосування одразу в цілому. Та до другого читання буду наполягати на внесенні правок».

Фото: Командування ОС ЗСУ мобільні групи ППО на базі позашляховиків

Членкиня оборонного комітету Мар’яна Безугла також підтвердила, що усім 30 тис. не повернуть.

«Доплати будуть у залежності від виконання завдань, їх розмір визначається Кабміном. Усі, хто в тилу, плюс 30 отримувати не будуть», – зазначила вона у розмові з LB.ua.

Також, за її словами, до другого читання мають ще доопрацювати питання «по виплатах для силовиків, МВС та для інших структур».

Строковикам, курсантам підвищать грошове забезпечення, однак є питання щодо поранених

Що ж насправді пропонують змінити проєктом? По-перше, додаткові виплати пропонують закріпити для строковиків у розмірі – плюс 6000 грн/місяць, але знову пропорційно часу проходження військової служби. «Бо зараз після скасування надбавок строковики отримують смішні та ганебні 400-800 грн на місяць. Якщо в них сплив термін служби, то вони з одного боку не можуть демобілізуватися через ВС, а з іншого – і на фронт не йдуть», – нагадав Роман Костенко.

Для курсантів теж пропонують виплачувати додаткову винагороду у розмірі 2350 грн/місяць.

«Бо зараз вони, так само як і строковики, отримують до 800 грн. І це ганьба», – додав нардеп.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди будуть визначати в залежності від рівня, інтенсивності та напрямів підготовки – 10-30 тис. грн.

Фото: Макс Требухов

Також у проєкті планують передбачити доплати у розмірі плюс 6000 грн/місяць для «військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби».

«Зараз поранені взагалі отримують по 800 грн. Ну, додадуть їм ці 6000. І що? Ви воюєте, отримуєте травму, стаєте частково обмеженим. Є у мене такий товариш, якому вибило око. І все! Ти продовжуєш знаходитися в розпорядженні, але тобі платять ці 6800 на місяць, коли треба не лише лікуватися, а й годувати родину. Ці 6800 – це знущання для таких військових. Тому ми маємо прийняти рішення про отримання ними грошового забезпечення по посаді. Був до поранення командиром роти – отримуєш, як він, кулеметником, – відповідно. Бо ми насправді демотивуємо військових, які розуміють: зараз буде контрнаступ, його поранять, а потім дадуть ці 6800. Ми пропустили це в першому читанні, але до другого буду вимагати, аби це виправили», – обурився Роман Костенко.

Не відправляти на фронт без підготовки та надавати відпустки

Також у законопроєкті є норми, які не повʼязані з виплатами військовим.

Одна з важливих новацій – це пропозиція «не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки».

Плюс – термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Також запропоновані зміни щодо відпусток військовослужбовців: під час дії воєнного стану вони можуть брати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Фото: explainer.ua

За словами Мар'яни Безуглої, наразі військовим дають лише 10 днів на весь рік зі щорічної відпустки, або стільки ж – за сімейними обставинами.

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Депутати скоротили строки подання правок до другого читання – лише сім днів. Тому закон можуть ухвалити уже в червні.