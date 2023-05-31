Укроборонпром ініціював перевірку компетенції дружини "слуги народу" Аліни Левченко, яка стала радницею голови ДП

Укроборонпром ініціював службову перевірку щодо журналістського розслідування Bihus info про народного депутат Богдана Торохтія ("Слуга народу") та його дружину Аліну Левченко, яка є радницею в.о. гендиректора ДП "Антонов".

Серед іншого, перевірять її компетенцію. Про це повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.

"Зокрема перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Аліни Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року на Державному підприємстві «Антонов». Тому Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП «Антонов» за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки", – йдеться у повідомленні.

Журналісти зʼясували, що подружжя Торохтія та Левченко за час повномасштабної війни змінили три елітні авто, а в серпні 2022, ймовірно, зʼїздили на відпочинок до Болгарії.

Нардеп підтвердив журналістам, що виїжджав з України під час війни, але "не памʼятає", скільки разів. Причину виїзду описав як "потрібно було, наприклад, зʼїздити до дітей".

Журналісти ідентифікували щонайменше одну поїздку з дружиною, на річницю, на узбережжі моря в Болгарії. Торохтій сказав, що "можливо" був з дружиною в Болгарії, але це потрібно дивитись нотатки. Потім депутат надіслав журналістам скріншот із метаданими з телефону дружини. Світлина, яку Левченко публікувала з Болгарії, згідно з тими даними, була зроблена у вересні 2021 року. Більше він нічого не пояснив. Однак журналісти зазначили, що дату створення фото можна відредагувати приблизно за 15 секунд, змінивши налаштування календаря на телефоні. Журналісти сумніваються, що метадані справжні, бо Левченко в інстаграмі робила пости і в той день, в який нібито було зроблено фото, і до, і після. І тоді вона постила фото з Києва, а не з Болгарії. А от у серпні 2022 Аліна робила дописи з Болгарії.

Левченко раніше була помічницею нардепа-соціаліста Сергія Капліна, радницею тодішнього міністра інфраструктури Омеляна, балотувалась до Київради від "Удару", але невдало. Донька футбольного тренера Віталія Левченка.