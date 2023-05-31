Журналісти ідентифікували щонайменше одну поїздку з дружиною на узбережжі моря в Болгарії. Торохтій у спілкуванні сказав, що "можливо" був там, а потім взявся стверджувати, що поїздка була до війни.

Народний депутат Богдан Торохтій ("Слуга народу") за час повномасштабної війни змінив три автомобілі та зумів відпочити за кордоном. Про це йдеться у матеріалі Bihus info.

Дружина Торохтія в лютому 2023 була призначена радницею керівника ДП "Антонов". Сам депутат є членом комітету з питань правової політики.

На початку депутатства він мав недороге авто, квартири не мав, володів 213 000 доларів і близько 320 000 гривень. У НАЗК були питання щодо його декларацій – вказані ним суми не збігалися із офіційними доходами. Надлишок Торохтій пояснив подарунками від родичів та доходом від продажу свого авто матері його дітей.

Наприкінці 2020 року Торохтія помітили під час візитів до офісу Іллі Павлюка, чия група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, зокрема Ріната Ахматова.

"Торохтій голосував злагоджено з усією групою", – зазначили в матеріалі.

Під час війни в Торохтія зʼявився новий Mercedes. Його купили в березні цього року і оформили на дружину Торохтія, Аліну Левченко. Вона була помічницею нардепа-соціаліста Сергія Капліна, радницею тодішнього міністра інфраструктури Омеляна, балотувалась до Київради від "Удару", але невдало. Донька футбольного тренера Віталія Левченка.

Улітку 2022 Левченко стала власницею трирічного "Рейндж Ровера", який через рік виставила на продаж за $76 000. У липні 2022 стала їздити на 400 Mercedes GL, але вже в грудні пересіла на новий "Рейндж Ровер", ціна на який перевищує 200 000 доларів.

Торохтій говорив, що це авто нібито передзамовили до 24 лютого 2022, але збираються продати. Машину дійсно переоформили на нового власника, але за тиждень після цього Аліна Левченко стала власницею нового Mercedes, базова версія якого стартує від 127 000 доларів. За даними розслідувачів, саме її версія машини коштує понад 7 млн гривень.

Журналісти фіксували Торохтія за кермом цього авто.

Фірма Левченко орендувала ще одне елітне авто – Maybach. На ньому Торохтій раніше катався до урядового кварталу.

Власницею цієї машини була зазначена фірма, а от власником цієї фірми став брат Богдана Торохтія, Ігор, який, судячи із соцмереж, зараз воює.

"Можливо, буду орендувати, можливо, придбаю його, чи він мені, можливо, подарує його", – сказав депутат про авто, записане на братову компанію.

Богдан Торохтій був одним із ініціаторів законопроєкту, що пропонував заборонити нардепам виїзд за кордон у разі воєнного стану длокумент був запропонований до 24 лютого). Але сам він після початку повномасштабної війни за кордон зʼїздив. 23 квітня 2022 він намагався вʼїхати до Румунії, але його не пропустили. Депутат намагався через суд скасувати рішення про відмову на виїзд.

Нардеп підтвердив журналістам, що виїжджав з України під час війни, але "не памʼятає", скільки разів. Причину виїзду описав як "потрібно було, наприклад, зʼїздити до дітей".

Журналісти ідентифікували щонайменше одну поїздку з дружиною, на річницю, на узбережжі моря в Болгарії. Торохтій сказав, що "можливо" був з дружиною в Болгарії, але це потрібно дивитись нотатки.

Потім депутат надіслав журналістам скріншот із метаданими з телефону дружини. Світлина, яку Левченко публікувала з Болгарії, згідно з тими даними, була зроблена у вересні 2021 року. Більше він нічого не пояснив. Однак журналісти зазначили, що дату створення фото можна відредагувати приблизно за 15 секунд, змінивши налаштування календаря на телефоні. Журналісти сумніваються, що метадані справжні, бо Левченко в інстаграмі робила пости і в той день, в який нібито було зроблено фото, і до, і після. І тоді вона постила фото з Києва, а не з Болгарії. А от у серпні 2022 Аліна робила дописи з Болгарії.

Після виходу розслідування Укроборонпром повідомив, що перевіряє компетенцію Левченко, яка стала радницею голови "Антонов".

Торохтій уже фігурував у журналістських матеріалах. У 2019 Bihus info зʼясували, що він звертався до мера Києва Кличка з проханням надати восьми помічникам Торохтія службове житло. Також Торохтій претендував на посаду очільника Кіровоградської ОВА, але не прийшов на погодження до Кабміну.

Нагадаємо, Торохтій – не єдиний фігурант журналістських розслідувань про елітне майно, придбане під час війни. В січні 2023 стало відомо, що заступник парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон улітку 2022 року став фактичним власником маєтку в елітному районі Києва – Печерську. У документах депутата ця нерухомість не зазначена – його власницею вказана Анастасія Котеленець. Вона, а також Халімон були зафіксовані журналістами на території цього маєтку. Халімон після виходу розслідування склав повноваження голови Чернігівського осередку партії "Слуга народу". Генпрокурор Андрій Костін погодив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого незаконного збагачення Павла Халімона.

Також у січні з фракції та партії "Слуга народу" виключили Миколу Тищенка, який поїхав у Таїланд. Депутат стверджував, що поїздка була робочою, але спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що у відрядження Тищенка не посилав.