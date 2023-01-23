Журналісти опублікували розслідування про маєток на Печерську "слуги народу" Халімона

Заступник парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон улітку 2022 року став фактичним власником маєтку в елітному районі Києва – Печерську. У документах депутата ця нерухомість не зазначена – його власницею вказана Анастасія Котеленець, йдеться у розслідуванні УП.

Попри те, що Халімон як власник маєтку на Печерську документально не зареєстрований, журналісти його там неодноразово фіксували. Там же помітили й Котеленець із дитиною.

Анастасія Котеленець у 2021 році придбала 45 земельних ділянок.

"Ціна купівлі виявилась досить незначною: наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари Анастасія, відповідно до договору, сплатила 29,8 тисяч гривень, за іншу аналогічної площі – 30 тисяч гривень. Українська правда завдяки джерелам у правоохоронних органах отримала копії договорів купівлі-продажу декількох земельних ділянок", – зазначили журналісти.

Від імені декількох продавців діяв Андрій Зорій – співзасновник компанії "Агро-Хаус", директором якої був Павло Халімон. Окрім того, Андрій Зорій був партнером ексдружини нардепа Оксани Халімон по фірмі "Прометей–Газ". А також він став власником фірми "Прометей-Газ 1" після Павла Халімона, коли той пішов до Верховної Ради.

Анастасію Котеленець у цих угодах представляла Ропчан Наталія Володимирівна. Вона працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з бюджету.

Будинок на Печерську Котеленець улітку 2022 придбала разом із земельною ділянкою площею в 10 соток за 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень. Продавець – архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко – в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.

Водночас журналісти проаналізували сайти з продажу нерухомості. Виявилось, що будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

Халімон і Котеленець журналістам придбання маєтку коментувати відмовилися. Драбинко заявив, що продав маєток задешево, бо були потрібні гроші.

"Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав. Отримана ціна є комерційною таємницею. А продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Будинок втратив свою цінність, і навіть говорили, що взяли б його під знос ради землі. Прийшов у запущення за роки, оскільки ніхто в ньому не жив, і до того ж в ньому була пожежа. Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю", – сказав він.

Після публікації журналістського розслідування голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Халімона звільнили з посади його заступника.

Павло Халімон уже фігурував у журналістських розслідуваннях. У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у липні 2020 року відмовилася відкрити кримінальне провадження на прохання детективів Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона через ймовірне вимагання ним неправомірної вигоди, попри аудіозаписи, які можуть про це свідчити.

Спочатку в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що в липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але днями за результатами "особистого прийому одного з народних депутатів" порушили справу.

Юристи вважають, що тепер це не має сенсу, адже через зволікання з відкриттям справи шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачено. Сам депутат Халімон заперечує, що порушував закон.

Про те, що Венедіктова мала вплив на цю справу, говорив і керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Андрій Калужинський.