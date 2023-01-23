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Заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, - ЗМІ

Також у відставку підуть голови п’яти ВЦА.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, - ЗМІ
Фото: ОПУ

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. 

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела.

Співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні повідомили, що замість Тимошенка на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Також у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Як раніше повідомлялось, в Офісі президента та уряді найближчим часом очікуються відставки. Йдеться про заступника голови ОП Кирила Тимошенка та міністра енергетики Германа Галущенка

Також можуть звільнити міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. А міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна – звільнити і призначити послом України в Китаї. Про це LB повідомили декілька джерел у Верховній Раді України. 

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