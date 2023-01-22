Прем’єр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Україну

Кісіда хоче здійснити візит у Київ і побувати в деяких атакованих Росією регіонах.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може в лютому відвідати Україну і провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише японське видання Yomiuri Shimbun.

Зазначається, що остаточне рішення щодо ймовірного візиту буде ухвалене після після оцінки ситуації в Україні.

Кісіда прагне висловити підтримку України та підписати спільний документ із засудженням російської агресії.

Прем’єр Японії також має намір оголосити про готовність розширити гуманітарну допомогу Україні та підтвердити важливість реалізації принципу “світ, вільний від ядерної зброї”. Наголошується, що останнє – мета, яку Кісіда вважає справою свого життя.

Фуміо Кісіда планує відвідати столицю і деякі атаковані Росією регіони України.

Нагадаємо, координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл заявив про те, що Японія активно займається проблемами України і у “відповідний момент” представить свій план щодо підтримки Києва проти російського вторгнення.