Нерішучість Німеччини щодо постачання танків Leopard 2 Україні розчаровує, – Мельник

Натомість Україна приводить у приклад Велику Британію з її постачанням танків Challenger 2. Українська сторона сподівається, що цей крок може спонукати інші країни наслідувати цей приклад.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування через нерішучість Німеччини щодо відправки своїх танків Leopard 2 в Україну. При цьому Андрій Мельник похвалив Велику Британію за просування вперед із наданням танків Challenger 2. Він сподівається, що цей крок може спонукати інші країни наслідувати цей приклад.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

“Сполучене Королівство є першою країною, яка поставила основні бойові танки Challenger 2, і це, сподіваємося, може стати поштовхом для інших країн, але, на жаль, поки що не для Німеччини”, — сказав Мельник.

При цьому він назвав бездіяльність Німеччини великим розчаруванням для всіх українців.

Німеччині досі не вдалося домовитися зі своїми ключовими західними союзниками щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну, незважаючи на зростаючий тиск з боку НАТО та Києва щодо посилення військової допомоги перед потенційним весняним наступом Росії.

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам у п'ятницю в кулуарах оборонної наради на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що ще не прийнято рішення щодо відправки танків Leopard в Україну.

“Ми розчаровані, але рішення ще не прийнято, тому ми сподіваємося, що уряд у Берліні серйозно сприйме всі занепокоєння, які вони почули (у п’ятницю) у Рамштайні… Після 331 дня жорстокої війни, яку Росія веде проти України, вони все ще проводять інвентаризацію запасів Бундесверу (збройних сил Федеративної Республіки Німеччини) і промисловості, щоб перевірити, чи є у них що відправити в Україну! Це смішно”, – сказав Мельник.

Він зауважив, що ці танки ці танки потрібні Україні вже зараз.

Нагадаємо, найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. Вже тривають тренування екіпажів важких артилерійських систем, котрі передає Великобританія.

Більше про постачання танків Україні читайте в матеріалі LB.ua “Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!”