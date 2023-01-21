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Офіс генпрокурора може довести у судах, що Іран постачає дрони до РФ

Йдеться також про доказову базу для міжнародних судів.

Офіс генпрокурора може довести у судах, що Іран постачає дрони до РФ
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Органи прокуратури мають інформацію про постачання Іраном дронів до Росії, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах.

Про це сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, повідомляється у Телеграм Офісу Генпрокуратури.

Він уточнив, що це і дані оперативні, і дані розвідувальних підрозділів як українських, так і наших міжнародних партнерів.

"У нас є ця інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватіть цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - наголосив Бєлоусов.

Він запевнив, що у відомстві достатньо доказів доведення вини посадових осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо посадовців, пов’язаних з іранським виробником оборонної техніки. Він розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати, які використовує Росія у війні проти України.

Франція закликала розслідувати постачання іранських ударних дронів до Росії, яка використовує їх для ударів по цивільній інфраструктурі України.

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