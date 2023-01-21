На Львівщині десятки населених пунктів залишаються без світла через снігопади.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький.

“Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 – частково”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше таких населених пунктів – на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках.

Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора “Укренерго” повідомило, що виробництво електроенергії в Україні зросло, але дефіцит все ще залишається значним.