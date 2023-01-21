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На Львівщині десятки населених пунктів залишаються без світла через снігопади

30 населених пунктів повністю без світла, 53 - частково.

На Львівщині десятки населених пунктів залишаються без світла через снігопади
Фото: facebook.com/UkrHMC

На Львівщині десятки населених пунктів залишаються без світла через снігопади. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький. 

“Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 – частково”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що найбільше таких населених пунктів – на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках. 

Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора “Укренерго” повідомило, що виробництво електроенергії в Україні зросло, але дефіцит все ще залишається значним.

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