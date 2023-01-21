У Києві попрощалися із загиблими в авіакатастрофі в Броварах 18 січня керівниками та посадовцями Міністерства внутрішніх справ України.

Церемонія прощання відбувалася в Українському домі, повідомляє кореспондент LB.

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою узяв участь у церемонії прощання

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

СБУ розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота.