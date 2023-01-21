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На лівобережжі Херсонщини окупанти проводять фільтрацію, - облрада

Загарбники не дозволяють виїжджати мешканцям з окупованих територій.

На лівобережжі Херсонщини окупанти проводять фільтрацію, - облрада
Фото: Медіацентр Україна

На окупованій частині Херсонщини загарбники проводять фільтраційні заходи та обмежують доступ українців до інформації.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Українці, які зараз перебувають на лівобережній частині Херсонщини, перебувають у вкрай скрутному становищі. Постійні фільтраційні заходи, тотальна пропаганда, обмеження доступу до інформації та мінімальна гуманітарна підтримка з боку окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

Загарбники не дозволяють виїжджати місцевим мешканцям з окупованих територій та блокують усі спроби організувати гуманітарний коридор.

"Кількість людей, які мріють втекти від росіян, надто сильно суперечить їхній пропагандистській картинці про "звільнених" мешканців Херсонської області. Але такий коридор потрібний! Сподіваюся, він таки з'явиться, і люди зможуть безпечно евакуюватись із цих територій", - додав Соболевський. 

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди". Вони обшукують порожні помешкання жителів і крадуть усю побутову техніку.

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