Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
ГоловнаСуспільствоПодії

У Деснянському районі Києва СБУ проводить безпекові заходи

Перевіряють документи громадян, проводять огляд автомобілів, а також територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

У Деснянському районі Києва СБУ проводить безпекові заходи
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, Військовою службою правопорядку в ЗСУ та Національною гвардією проводить безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба СБУ, контррозвідувальні заходи тривають у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

"Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - пояснили в спецслужбі.

СБУ попередила про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району. Відбувається перевірка документів громадян та огляд автомобілів, а також території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, напередодні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також