Перевіряють документи громадян, проводять огляд автомобілів, а також територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, Військовою службою правопорядку в ЗСУ та Національною гвардією проводить безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба СБУ, контррозвідувальні заходи тривають у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

"Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - пояснили в спецслужбі.

СБУ попередила про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району. Відбувається перевірка документів громадян та огляд автомобілів, а також території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, напередодні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій.