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Волонтери передали українській розвідці дрони Raider

Збір на дві моделі безпілотників стартував торік у листопаді.

Волонтери передали українській розвідці дрони Raider
Фото: ГУР Міноборони

Українські розвідники отримали від волонтерів дрони Raider.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

"У листопаді волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL. Фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання", - розповіли в ГУР.

Гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

За інформацією ГУР, розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери. А гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг. Також він отримав тепловізор. 

Нагадаємо, раніше фонд "Повернись живим" та блогер і волонтер Ігор Лаченков оголосили збір для реалізації проєкту з Головним управлінням розвідки Black box.

ООН виділила $20 млн на підтримку українських громадських організацій та волонтерських груп.

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