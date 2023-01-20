Найближчим часом українські військові почнуть тренування на британських танках

Навчання не має зайняти багато часу.

Найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії.

Про це розповів посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

Він додав, що вже тривають тренування екіпажів важких артилерійських систем, котрі передає Великобританія.

На думку Пристайка, навчання не має зайняти багато часу. Це пов'язано із тим що, на думку британських інструкторів, українські військові "мотивовані та навчаються дуже швидко". Можливо, для тренування вистачить місяця-півтора.

Пристайко додав, що великої кількості танків Challenger 2, на жаль, немає.

Нагадаємо, Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2. Попри те, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення цих танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив - сподівається створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.