На Одещині знищили морську міну, яку винесло на узбережжя

На півдні України Сили оборони контрольовано знищили морську міну, яку штормом винесло на узбережжя.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ”, - йдеться у повідомленні.

Міну шляхом контрольованого підриву знешкодили і ліквідували фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України.

В пресслужбі нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються зоною небезпеки.

Нагадаємо, 8 січня в Одеській області виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.