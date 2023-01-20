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На Одещині знищили морську міну, яку винесло на узбережжя

Міну знайшли місцеві мешканці. 

На Одещині знищили морську міну, яку винесло на узбережжя
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

На півдні України Сили оборони контрольовано знищили морську міну, яку штормом винесло на узбережжя.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ”, - йдеться у повідомленні.

Міну шляхом контрольованого підриву знешкодили і ліквідували фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України.

В пресслужбі нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються зоною небезпеки. 

Нагадаємо, 8 січня в Одеській області виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.

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