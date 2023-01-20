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Електропостачання у звільненому Ізюмі повністю відновлено

Електропостачання повернули на останні в Ізюмі вулиці, розташовані поблизу гори Крем'янець.

Електропостачання у звільненому Ізюмі повністю відновлено
Фото: Пресслужба АТ "Харківобленерго"

Фахівці АТ "Харківобленерго" заживили останню вулицю з тих, які залишалися знеструмленими в деокупованому Ізюмі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго".

Останніми в Ізюмі електропостачання отримали мешканці кількох вулиць поблизу гори Крем'янець.

Як повідомили енергетики, складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості. Також через погодні умови було неможливо провести роботи з розмінування.

Також вже на завершальній стадії роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.

Як раніше повідомлялось, у Ізюмі внаслідок бойових дій було пошкоджено чи знищено 80% будівель.

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