Електропостачання у звільненому Ізюмі повністю відновлено

Електропостачання повернули на останні в Ізюмі вулиці, розташовані поблизу гори Крем'янець.

Фахівці АТ "Харківобленерго" заживили останню вулицю з тих, які залишалися знеструмленими в деокупованому Ізюмі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго".

Останніми в Ізюмі електропостачання отримали мешканці кількох вулиць поблизу гори Крем'янець.

Як повідомили енергетики, складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості. Також через погодні умови було неможливо провести роботи з розмінування.

Також вже на завершальній стадії роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.

Як раніше повідомлялось, у Ізюмі внаслідок бойових дій було пошкоджено чи знищено 80% будівель.