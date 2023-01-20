Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, - Генштаб

Вороги завдали двох ракетних, 12 авіаударів та здійснили 29 обстрілів з РСЗВ.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, також тут нарощують інтенсивність застосування авіації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборону.

Крім цього, окупанти не припиняють артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

Протягом доби рашисти завдали двох ракетних (по цивільній інфраструктурі Краматорська) та 12 авіаційних ударів. Також здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

Натомість авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

За інформацією Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 20 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів;

напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів; на Куп’янському ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині;

ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області;

ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області; на Бахмутському вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області;

вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині;

під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області;

противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі;

від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі; на Херсонському окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Нагадаємо, вдень 20 січня російські окупанти обстріляли з артилерії два населені пункти Херсонської області. Є потерпілі. А в Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка. Поранено людину.