Мінреінтеграції виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зміни в перелік були внесені через відповідний указ МінТОТ.

"Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні пресслужби.

У міністерстві нагадали, що вони затверджують наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у перелік внесли 329 ОТГ, які перебувають у районах бойових дій, під окупацією або в оточенні.