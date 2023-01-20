Він знімався у фільмах «Толока», «Обмін» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Український глядач також може впізнати його за озвучкою фільмів «Пірати карибського моря», «Я легенда» та «Капітан Америка».

Український співак та актор Дмитро Лінартович воює на донецькому напрямку. 10 січня він отримав поранення під Соледаром. Чоловік розповів про те, як це відбулося, а також про свої плани на майбутнє, коли він одужає після поранення.

Відео опублікував проєкт “Український свідок”.

Дмитро Лінартович — український актор театру та кіно. Він знімався у фільмах «Толока», «Обмін» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Український глядач також може впізнати його за озвучкою фільмів «Пірати карибського моря», «Я легенда» та «Капітан Америка».

10 січня в боях під Соледаром Дмитро отримав осколкові поранення та контузію.

До 1 січня 2023 року чоловік воював під Бахмутом, а потім його направили в Соледар. 10 січня під час доставлення боєкомплекту своїм побратимам він отримав поранення. Дмитро в деталях розповів як це було — контузія прилетіла через отвір в БТРі. «Я думав, що мені знесло пів-обличчя», — каже чоловік. «Наче ядро врізалось в скроню».

Також Дмитро розповів про поточну ситуацію в Соледарі. «В місті дуже складна ситуація, ординця дуже багато, він оточує. Але наші воїни мужньо боронять нашу землю — і навіть контрнаступають».

Повномасштабне вторгнення актор зустрів в ТрО, захищаючи Київ. Після зачистки столиці пішов служити в ДШВ, попередньо пройшовши відповідні курси. Отримавши статус десантника, потрапив на херсонський напрямок. Після херсонського — на донецький, у Бахмут.

«Найтяжче — це коли відбуваються безперервні обстріли», — зізнається Дмитро. «Але ресурси у ворога зменшуються. А ще є холод, він пригальмовує всі процеси. Не тільки для нас, а й для ординця».

Актор наголосив на важливості мотивації під час бойових дій. «Дістати магазин, під’єднати, зняти запобіжник та зробити постріл — це не є проблема. Головне — це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий та приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака».

Дмитро пише військові пісні, які викладає на своєму ютуб-каналі. «Я займаюсь пісенною оповідкою і буду робити це, допоки не ляжу в труну кістьми», — каже він. Також він викладає в університеті Шевченка на кафедрі теле- та кіномистецтва. В майбутньому планує займатись не тільки музичною та освітянською діяльністю, а й, можливо, військовою журналістикою — ба навіть продовжить військову кар’єру. «Я марив цим змалечку, мені подобається шлях воїна», — розповідає Дмитро.

Після поранення чоловік не бачить на одне око. Наразі він перебуває в госпіталі на реабілітації.

Нагадаємо, українські воїни показали, як під Бахмутом аеророзвідка допомагає нищити окупантів.