Країну боронять на фронті у тому числі і представники Патрульної поліції.

Опір російському вторгненню чинять всі ланки українського суспільства. Патрульна поліція — не виключення: поліцейські перекваліфікувались на розвідку та знищують окупантів на околицях Бахмута.

Відео опублікував проєкт "Український Свідок".

На відео підступи до фортеці Бахмут. Тут зокрема працює підрозділ патрульної поліції, який займається розвідкою.

Спочатку він називався «аеророзвідкою», проте після кількох боїв та взяття в полон кількох росіян разом з технікою, рота називається просто розвідкою.

“Аеророзвідка, яка має трофейний БТР та виганяє російських солдатів з українських посадок, це нелогічно”, - розповів Василь Коряк, який має позивний “Танцор”.

Фото: “Український свідок”

Він є командиром батальйону патрульної поліції міста Біла Церква. 24 лютого “Танцор” 2022 року зустрів саме у такому званні.

Чоловік був мобілізований на фронт у 2015 році. На його бойовому рахунку Волноваха, Новотроїцьке, Докучаєвськ. Це так званий сектор «М», себто маріупольський напрямок. Також чоловік воював під Донецьком.

Після демобілізації у 2016 році півроку відпочивав, а у 2017 пішов у патрульну поліцію.

Чоловік має будинок під Києвом та у лютому дуже хотів захищати Україну на київському напрямку.

“Російські солдати майже дійшли до мого будинку, їм залишалось всього 6 км… На початку вторгнення евакуація з Києва відбувалась по одеській трасі, як і зброя з військами. Мій батальйон як раз обслуговує цю ділянку (напрямок Білої Церкви)”, — розповів “Танцор”.

Після одеського напрямку його підрозділ опинився в Миколаєві, потім в Харківській області. Тепер “Танцор” та його побратими захищають Бахмут.

Фото: “Український свідок”

У своїй розповіді чоловік акцентував на Лиманському котлі, в створенні якого він теж брав участь.

“Орки, яких ми брали в полон, м'яко кажучи, були здивовані, коли дізнавались, що ми патрульна поліція”, — розповідає він.

Підрозділ показав виконання бойової задачі — відстежування позицій ворога дроном.

Побачивши невелике скупчення живої сили ворога, один з військових каже: «На цих бомжів витрачати «Гради»? Та не». Тому підрозділ розвідки шукає щось більш вагоме — ствольну артилерію та міномети. При цьому один дрон розвідує, а інший корегує. Після знаходження цілі розвідники передають координати та місце переміщення ворожої артилерії й ті починають відпрацьовувати.

Фото: “Український свідок”

Підрозділ має у своїй роботі певні успіхи. Це знищення зброї — мінометів, АГС (автоматичний станковий гранатомет радянського зразка, який нараз стоїть на озброєнні російської армії), іншої техніки, а також живої сили противника.

Нагадаємо, найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Скоро туди перекинуть додаткові війська.