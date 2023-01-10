Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП та САУ

Києву передається насправді мехбригада.
Півсотні Bradley та 100 М-113 – це 3 батальйонні комплекти гусеничної техніки, причому за більш «товстими» натовськими штатами.
Як ми її використаємо – розмажемо чи зведемо до одного підрозділу, це вже питання друге.
Але це реально поставка, що впливає на оперативний рівень.
Судячи з усього, одну бригаду викотить Вашингтон, а ще одну цілком можливо ЄС – там усі ці німецькі «Мардери», французькі колісні машини вогневої підтримки, були заяви про додаткові М-113.
Плюс ще бригадний комплект колісної техніки від США – МРАП та HMMWV.
Ймовірно, не тільки стройові машини, а й амбуланси, різні спеціальні апарати (артилерійської розвідки, ПТРК та ПЗРК команд тощо).
До цієї бригади 18 САУ M109A6 Paladin – дивізіон під ключ, навіть із 18 машинами заряджання FAASV.
Передостання модифікація, бо остання А7 навіть у США ще у виробництві, їх замовили з 2017 року 310 штук і неквапливо збирають по 40-60 на рік.
Швидкість модернізації із зберігання та наявності у країни-гегемона, кому це цікаво, щоб розуміти процеси, що відбуваються у них у ВПК.
Два дивізіони – 36 гармат буксованих 105 мм гаубиць M119 (це аналог британських L119, які ми активно використовуємо на фронті) та 95 тисяч снарядів до них. Не вказується – старіший М1 зі зберігання чи нові снаряди, але вони уніфіковані і для «британців» теж.
У Вашингтона є як новіші системи, з цифровою системою управління вогнем, навігацією та нічними прицілами, так і попередні версії з оптикою.
Впевнено переходимо на 105 мм у багатьох частинах, це мобільна, точна гаубиця, що довше живе за рахунок меншого навантаження на ствол і механізми через віддачу, яка добре проявила себе на фронті.
M2A2 Bradley – найцінніше в цих БМП, звичайно, не ПТРК TOW-2, не 25 мм гармата і броня, що тримає 30-мм снаряди і РПГ.
Хоча машину багато модернізували для виживання саме на передку – кевларовий підбій, перенесення боєкомплекту вниз і назад, сталеві накладки, автоматична система пожежогасіння, збільшення ваги до 30+ тонн за рахунок броні з позбавленням можливості плавати, новий 600-сильний двигун.
Найважливіше – нічний канал у водія, тепловізор у командира та тепловізійний канал у комбінованому прицілі у навідника.
Плюс лазерний далекомір, навігатор та цифрова радіостанція.
Наприклад, у БМП-3 тепловізор є тільки у навідника-оператора, росіяни змогли наздогнати американських однокласників аж модернізації 1991 року.
Тобто Bradley має значну перевагу в пошукових можливостях, у супроводі цілі, у збереженні ситуативної поінформованості через радіоканал і навігатор, у порівнянні зі своїми пострадянськими «побратимами».
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
При тому, що можливо їй і не доведеться рубатися віч-на-віч з «жорсткими» цілями за допомогою зброї – після переозброєння з «Драконів» на «Джавеліни» в комплекті є кілька «Дротиків».
При контакті десант виходить, намагаючись вразити ворожі броньовані цілі, а навідник працює TOW-2, а в останніх модифікаціях там теж удар зверху, що залишає мало шансів навіть танкам.
Але якщо й доведеться, то 25-мм M242 Bushmaster заточували саме під роботу по БМП-1/2/3, він шиє їх у лоб, особливо опереними «ломами» зі збідненого урану, причому пробиває від двигуна до десанту.
Вогнева підтримка десанту, що спішується, ураження укріплених будівель, протитанкова робота, ось це все.
Те, до чого історично тяжіє наша піхота – щоб у бойових порядках була зброя на гусеницях.
Прекрасна машина, їхні сотні та сотні на зберіганні після виведення з Іраку, нехай навіть доведеться почекати, поки їх підніматимуть і проводитимуть капітальний ремонт, але те, що пішли поставки одразу батальйонним комплектом, – це чудова новина.
M109A6 Paladin – вже четверта модернізація 32-тонної американської САУ.
Протиосколковий підбій з кевлару, посилена броня, автоматичне пожежогасіння – багато зроблено для виживання машини.
Запас ходу – 345 км.
З маршу Paladin може навестися і зробити постріл менш ніж за хвилину, випустивши за наступну хвилину 4 снаряди, там напівавтоматичне заряджання.
155 мм гаубиця довжиною 39 калібрів працює звичайним снарядом на 24 км, активно-реактивним – до 30 км.
Багато самохідок можуть стріляти високоточним «Екскалібуром» – їх у боєкомплекті 10 з 39 на борту.
Модернізація зачепила систему керування вогнем, систему навігації, захищений цифровий канал з машиною управління вогневим взводом.
Екіпажі обмінюються не лише голосовими повідомленнями, а й координатами через текст, їх обробляє комп'ютер, а покази навігатора теж зав'язані на балістичний обчислювач.
Машини FAASV – це транспортер із краном, що везе 118 снарядів кожен за своєю САУ. Раніше в них стояли стрічкові конвеєри, але їх прибрали, замінивши висувними броньованими дверима, що прикривають завантаження вручну.
На «Паладині» стоїть кулемет 12.7, на FAASV – 40-мм гранатомет, західна доктрина тяжіє до озброєння багатьох машин тилу для самооборони, адже навколо лінії зіткнення можуть бути інфільтрації, недобиті частини, дрг.
Загалом, підбиваючи підсумки – на дві бригади техніки від США, причому від стройових БМП, до артилерії та тилу.
Загалом украй важлива поставка – армія України зараз спирається багато в чому на моторизовану піхоту.
І сформовані частини корпусу резерву, і формування третьої черги, і ТРО – це ноги піхоти, нерідко з волонтерськими джипами та мобілізованими зерновозами.
Тому колісні МРАП, HMMWV будуть дуже корисні як для постачання опорників, так і для висадки «десантів» у червоній зоні, санітарної евакуації, як техніка маневрених груп та команд мисливців за бронею.
А М-113 тут і зараз, можливо, навіть краще, ніж все інше, але трохи пізніше – через кількість їх на Заході і розмаїття запчастин.
У нас їх буде добряче за 500 штук, а чим більше батальйонів в умовах протяжного фронту буде механізовано, тим краще – саме кількість вирішить результат війни у фазі виснаження.
При цьому M2A2 Bradley ODS – це краще, ніж будь-що, що є на озброєнні у росіян.
Поставки їх нам тільки починаються, а БМП-3 із 600 поставлених, понад 200 вже вирушили на концерт до Кобзону, ще частина потребує капітального ремонту та задіяна у навчальних частинах.
Жарт про те, що Захід ще нічого не починав, звичайно, не жарт.
Як і той факт, що нам все ще потрібно більше, не просто чергові гарні слова.
Західна допомога Україні триває і зростає, це той фактор, який багато в чому впливатиме як на перебіг зимової кампанії, так і всієї війни.