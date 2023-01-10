Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП та САУ

Бо в ньому і ППО, і засоби доставки, і арта, і важка техніка.

Тому в рамках статті пакет доведеться «їсти» як слона – частинами.

Вперше офіційно йдуть БМП Bradley , 155 мм. САУ, ракети RIM-7 Sea Sparrow, які інтегрують в «Буки», ракети Zuni, а там є варіанти не лише некерованих, але й з лазерним наведенням.

Новий пакет допомоги від США на 3,073 млрд доларів рекордний не лише за вартістю, а й за специфікацією.

Фото: EPA/UPG Бойові машини Bradley армії США вивантажують із залізничних платформ у Гаркалне, Латвія, 8 лютого 2017 року, в рамках операції Atlantic Resolve.

Києву передається насправді мехбригада.

Півсотні Bradley та 100 М-113 – це 3 батальйонні комплекти гусеничної техніки, причому за більш «товстими» натовськими штатами.

Як ми її використаємо – розмажемо чи зведемо до одного підрозділу, це вже питання друге.

Але це реально поставка, що впливає на оперативний рівень.

Судячи з усього, одну бригаду викотить Вашингтон, а ще одну цілком можливо ЄС – там усі ці німецькі «Мардери», французькі колісні машини вогневої підтримки, були заяви про додаткові М-113.

Плюс ще бригадний комплект колісної техніки від США – МРАП та HMMWV.

Ймовірно, не тільки стройові машини, а й амбуланси, різні спеціальні апарати (артилерійської розвідки, ПТРК та ПЗРК команд тощо).

До цієї бригади 18 САУ M109A6 Paladin – дивізіон під ключ, навіть із 18 машинами заряджання FAASV.

Передостання модифікація, бо остання А7 навіть у США ще у виробництві, їх замовили з 2017 року 310 штук і неквапливо збирають по 40-60 на рік.

Швидкість модернізації із зберігання та наявності у країни-гегемона, кому це цікаво, щоб розуміти процеси, що відбуваються у них у ВПК.

Два дивізіони – 36 гармат буксованих 105 мм гаубиць M119 (це аналог британських L119, які ми активно використовуємо на фронті) та 95 тисяч снарядів до них. Не вказується – старіший М1 зі зберігання чи нові снаряди, але вони уніфіковані і для «британців» теж.

Фото: wiki/Alessio Ventura Гаубиця M119

У Вашингтона є як новіші системи, з цифровою системою управління вогнем, навігацією та нічними прицілами, так і попередні версії з оптикою.

Впевнено переходимо на 105 мм у багатьох частинах, це мобільна, точна гаубиця, що довше живе за рахунок меншого навантаження на ствол і механізми через віддачу, яка добре проявила себе на фронті.

M2A2 Bradley – найцінніше в цих БМП, звичайно, не ПТРК TOW-2, не 25 мм гармата і броня, що тримає 30-мм снаряди і РПГ.

Хоча машину багато модернізували для виживання саме на передку – кевларовий підбій, перенесення боєкомплекту вниз і назад, сталеві накладки, автоматична система пожежогасіння, збільшення ваги до 30+ тонн за рахунок броні з позбавленням можливості плавати, новий 600-сильний двигун.

Найважливіше – нічний канал у водія, тепловізор у командира та тепловізійний канал у комбінованому прицілі у навідника.

Плюс лазерний далекомір, навігатор та цифрова радіостанція.

Наприклад, у БМП-3 тепловізор є тільки у навідника-оператора, росіяни змогли наздогнати американських однокласників аж модернізації 1991 року.

Фото: EPA/UPG Бойова машина армії США Bradley M3.

Тобто Bradley має значну перевагу в пошукових можливостях, у супроводі цілі, у збереженні ситуативної поінформованості через радіоканал і навігатор, у порівнянні зі своїми пострадянськими «побратимами».

При тому, що можливо їй і не доведеться рубатися віч-на-віч з «жорсткими» цілями за допомогою зброї – після переозброєння з «Драконів» на «Джавеліни» в комплекті є кілька «Дротиків».

При контакті десант виходить, намагаючись вразити ворожі броньовані цілі, а навідник працює TOW-2, а в останніх модифікаціях там теж удар зверху, що залишає мало шансів навіть танкам.

Але якщо й доведеться, то 25-мм M242 Bushmaster заточували саме під роботу по БМП-1/2/3, він шиє їх у лоб, особливо опереними «ломами» зі збідненого урану, причому пробиває від двигуна до десанту.

Вогнева підтримка десанту, що спішується, ураження укріплених будівель, протитанкова робота, ось це все.

Фото: Радіо Свобода Бронеавтомобіль Bushmaster під час транспортування до України. Австралія, 7 квітня 2022 року

Те, до чого історично тяжіє наша піхота – щоб у бойових порядках була зброя на гусеницях.

Прекрасна машина, їхні сотні та сотні на зберіганні після виведення з Іраку, нехай навіть доведеться почекати, поки їх підніматимуть і проводитимуть капітальний ремонт, але те, що пішли поставки одразу батальйонним комплектом, – це чудова новина.

M109A6 Paladin – вже четверта модернізація 32-тонної американської САУ.

Протиосколковий підбій з кевлару, посилена броня, автоматичне пожежогасіння – багато зроблено для виживання машини.

Запас ходу – 345 км.

З маршу Paladin може навестися і зробити постріл менш ніж за хвилину, випустивши за наступну хвилину 4 снаряди, там напівавтоматичне заряджання.

155 мм гаубиця довжиною 39 калібрів працює звичайним снарядом на 24 км, активно-реактивним – до 30 км.

Багато самохідок можуть стріляти високоточним «Екскалібуром» – їх у боєкомплекті 10 з 39 на борту.

Фото: Spc. Gregory Gieske M109A6 «Паладин» 3-ї піхотної дивізії веде вогонь поблизу Мосула, Ірак. 23 листопада 2007

Модернізація зачепила систему керування вогнем, систему навігації, захищений цифровий канал з машиною управління вогневим взводом.

Екіпажі обмінюються не лише голосовими повідомленнями, а й координатами через текст, їх обробляє комп'ютер, а покази навігатора теж зав'язані на балістичний обчислювач.

Машини FAASV – це транспортер із краном, що везе 118 снарядів кожен за своєю САУ. Раніше в них стояли стрічкові конвеєри, але їх прибрали, замінивши висувними броньованими дверима, що прикривають завантаження вручну.

На «Паладині» стоїть кулемет 12.7, на FAASV – 40-мм гранатомет, західна доктрина тяжіє до озброєння багатьох машин тилу для самооборони, адже навколо лінії зіткнення можуть бути інфільтрації, недобиті частини, дрг.

Загалом, підбиваючи підсумки – на дві бригади техніки від США, причому від стройових БМП, до артилерії та тилу.

Загалом украй важлива поставка – армія України зараз спирається багато в чому на моторизовану піхоту.

І сформовані частини корпусу резерву, і формування третьої черги, і ТРО – це ноги піхоти, нерідко з волонтерськими джипами та мобілізованими зерновозами.

Тому колісні МРАП, HMMWV будуть дуже корисні як для постачання опорників, так і для висадки «десантів» у червоній зоні, санітарної евакуації, як техніка маневрених груп та команд мисливців за бронею.

Фото: mil.in.ua Транспортно-зарядна машина M992 FAASV

А М-113 тут і зараз, можливо, навіть краще, ніж все інше, але трохи пізніше – через кількість їх на Заході і розмаїття запчастин.

У нас їх буде добряче за 500 штук, а чим більше батальйонів в умовах протяжного фронту буде механізовано, тим краще – саме кількість вирішить результат війни у фазі виснаження.

При цьому M2A2 Bradley ODS – це краще, ніж будь-що, що є на озброєнні у росіян.

Поставки їх нам тільки починаються, а БМП-3 із 600 поставлених, понад 200 вже вирушили на концерт до Кобзону, ще частина потребує капітального ремонту та задіяна у навчальних частинах.

Жарт про те, що Захід ще нічого не починав, звичайно, не жарт.

Фото: EPA/UPG

Як і той факт, що нам все ще потрібно більше, не просто чергові гарні слова.

Західна допомога Україні триває і зростає, це той фактор, який багато в чому впливатиме як на перебіг зимової кампанії, так і всієї війни.