В Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним

Виїхати з РФ не зможуть навіть обмежено придатні до військової служби.

З 9 січня в Російській Федерації обмежили виїзд з країни військовозобов’язаних, у тому числі тих, хто обмежено придатний до служби.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони.

Зазначається, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

В тексті зазначено: “З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій “А”, “Б” і “В”.

“Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії “В”, тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія збирається мобілізувати до 500 тис. військовозобов’язаних у січні. Це є ознакою того, що Володимир Путін не планує припиняти війну.