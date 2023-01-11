Цієї ночі росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. На мирні міста і села окупанти скерували понад 20 снарядів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, снаряди прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди минулося без постраждалих.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з’ясовуються. Решта районів мали тиху ніч – без тривог та надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.