“США раптово пішли з Афганістану, щоб зосередитись на Україні”, – дезінформація від Патрушева

Речник Кремля маніпулює, що “опосередковано НАТО та США, безумовно, беруть участь в конфлікті (в Україні)”.

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев поширив дезінформацію, що “США раптово пішли з Афганістану, щоб зосередитись на Україні”.

“Раптовий відхід американців із цієї країни, як виявилося, багато в чому був пов’язаний з тим, щоб зосередитися в Україні, де, за їхніми оцінками, підготовка київського маріонеткового режиму до наступальних антиросійських дій йшла успішно”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков маніпулює, що “опосередковано НАТО та США, безумовно, беруть участь в конфлікті (в Україні)”.

“Де-факто вони вже стали непрямою стороною цього конфлікту, накачуючи Україну озброєнням, технологіями, розвідувальною інформацією. Тому тут очевидна їхня залученість”, – сказав він.

Окрім того, ворожі ЗМІ повідомили, що “в Україні почали видавати повістки підліткам” та заявили, що “матерям… пора їхати на Майдан і зносити українську хунту, (оскільки) В.Зеленський воюватиме до останнього українця, включаючи жінок”.