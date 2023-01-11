Росіяни проводять рейди окупованою територією Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“В полі їхнього зору – ті, хто не взяв російський паспорт і не оформив російські виплати. Уявіть, у себе вдома, де жили поколіннями, люди мають звітувати загарбникам, чому не беруть криваві гроші та паспорт”,– написав він у соцмережі Facebook.

За словами Хланя, є повідомлення, що РФ веде перепис хлопців, які залишились в окупованих селах.

Крім того, росіяни вимагають перереєстрацію майна, якщо цього не зробити – росіяни його «націоналізують», тобто вкрадуть.