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Росіяни проводять рейди окупованою територією Херсонської області

РФ веде перепис хлопців, які залишились в окупованих селах. 

Росіяни проводять рейди окупованою територією Херсонської області
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Росіяни проводять рейди окупованою територією Херсонської області. 

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“В полі їхнього зору – ті, хто не взяв російський паспорт і не оформив російські виплати. Уявіть, у себе вдома, де жили поколіннями, люди мають звітувати загарбникам, чому не беруть криваві гроші та паспорт”,– написав він у соцмережі Facebook.  

За словами Хланя, є повідомлення, що РФ веде перепис хлопців, які залишились в окупованих селах. 

Крім того, росіяни вимагають перереєстрацію майна, якщо цього не зробити – росіяни його «націоналізують», тобто вкрадуть.

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