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На звільненій Херсонщині комісія обстежує зруйноване окупантами майно

За результатами складаються відповідні акти.

На звільненій Херсонщині комісія обстежує зруйноване окупантами майно
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

На звільненій території Херсонської області працює комісія з обстеження пошкодженого і зруйнованого майна.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Комісія здійснює огляд та обстеження пошкоджених і зруйнованих об’єктів. За результатами складаються відповідні акти.

Згідно з ними, власники пошкодженого житла можуть отримати будівельні матеріали для тимчасового ремонту.

Для цього необхідно звернутися на гарячі лінії районних у місті Херсоні рад:

  • Дніпровська: (099) 253-54-91,
  • Корабельна: (050) 533-72-91,
  • Суворовська: (066) 447-92-36.

“Мешканцям, які не можуть самостійно полагодити житло, допомагатимуть працівники комунального підприємства “Херсонтеплоенерго”. Найближчим часом до робіт також долучаться ремонтні бригади КП “Парки Херсона””, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 9 січня 46 разів обстріляли територію Херсонської області, дві людини загинули, дві поранені.

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