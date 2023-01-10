Президент України провів перемовини з європейськими лідерами - з президентом Європейської ради, прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки”. – наголосив президент.

Він додав - вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації.

Президент України зауважив, що треба зробити все, аби вже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій.

“Я дякую пану Президенту Європейської ради за розуміння ще й того, наскільки важливою є незмінність підтримки України. У цьому протистоянні, у якому Росія намагається виснажити всіх нас – українців, європейців, інших партнерів, – має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо весь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні – фінансової й соціальної. І саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також – зброя й подальша європейська інтеграція України”, - розповів Зеленський.

Президент також подякував прем’єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів: відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості.

“Я дякую Президенту Естонії та всім естонцям за нові рішення для посилення нашого захисту. Також обговорили з паном Президентом наші подальші кроки у європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України у Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну та як посилювати санкційний тиск на Росію.

Я дякую новому Прем’єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовилися про потужну енергетичну підтримку. І подякував Ірландії за заморожування російських активів – будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський уточнив - загалом за час від його візиту у Вашингтон він провів близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів.

“Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара! Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто працює на посилення України!” - наголосив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський додав, що на підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

“Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними.

І це не останні такі рішення. Служби працюють”, - підсумував голова держави.

Як раніше повідомлялось, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна підтримує мирний план президента Володимира Зеленського.