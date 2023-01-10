Туреччина підтримала мирний план Зеленського

Анкара вважає, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна підтримує мирний план президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив під час візиту до Південно-Африканської Республіки, інформує Anadolu.

За його словами, Туреччина вірить, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

"Звичайно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще", — сказав дипломат.

Він зазначив, що "є нові реалії", оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів.

"Ми, Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу, попри війну, переговори тривають у багатьох вимірах. Йде війна, але ми взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше", — заявив Чавушоглу.

Зазначимо, що під час виступу на саміті G20 у листопаді Зеленський представив формулу миру з 10 кроків. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України та відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.

Також стало відомо, що Туреччина планує відкрити Почесне консульство у Львові.