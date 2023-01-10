Латвія може надати Україні нову партію Stinger

Про нову партію можуть оголосити на наступному "Рамштайні".

Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger та запропонувати навчання для українських військових.

Про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє Суспільне мовлення Латвії.

За словами Мурнієце, про нову партію зенітних комплексів може бути оголошено на наступному засіданні у форматі "Рамштайн".

"Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", – сказала міністр.

Враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, можна було б знову запропонувати зенітно-ракетні комплекси Stinger.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger", - зазначила Мурнієце.

Також міністр вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

Нагадаємо, що 5 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з латвійським колегою Егілсом Левітсом. Сторони домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності нашої держави.