​Італія надасть Україні системи ППО після вирішення низки технічних питань, – Reuters

Італія має намір надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

Про це пише Reuters з посиланням на главу МЗС Італії Антоніо Таяні.

За словами міністра закордонних справ країни, Рим має вирішити технічні питання, перш ніж система ППО буде відправлена Україні.

Зазначається, що заява Таяні прозвучала у відповідь на публікацію в газеті La Repubblica, згідно з якою рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів ППО після телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.

Незабаром після цього міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловився обережно щодо того, чи зможе країна поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.

Нагадаємо, видання Corriere della Sera повідомляло, що Італія доопрацьовує шостий пакет військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні говорив про те, що тривають переговори з Францією щодо посилення допомоги за рахунок передачі систем протиповітряної оборони.