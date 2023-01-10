Справу проти митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП) передали до суду

Його підозрюють за чотирьма статтями, зокрема, посяганні на територіальну цілісність.

Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП). Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Його імʼя не називається, однак, очевидно, йдеться про митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана. "Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів", – зазначили в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій та прокремлівські агітки та літературу. Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа. Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Першу підозру – в порушенні рівноправності – митрополит одержав у жовтні, після обшуків. Наступні три – в листопаді. В УПЦ (МП), коментуючи отримання ним підозр, говорили, що він "сприйняв спокійно".

Іонафан – давній друг російського патріарха Кіріла. У 1988 він став першим намісником Лаври, звідки був звільнений зі скандалом через те, що з Лаври зникло дуже багато цінних речей.